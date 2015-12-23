O ülkede esrarın tıbbi kullanımı yasallaştı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkede esrarın tıbbi kullanımını tam olarak serbest kılan kararnameyi imzaladı. Santos, "bu adımın Kolombiya'yı, doğal kaynakların hastalıklarla mücadele için kullanımında ön cephede yer alan ülkeler grubu içine koyduğunu" söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Santos, ülkenin yasadışı uyuşturucu üretimiyle mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti. Yasal esrar üretimi ülkede bugüne kadar gri bir alandaydı.

1986 yılındaki bir yasa esrarın tıbbi ve bilimsel amaçlarla üretimi, satışı ve ihracatını mümkün kılsa da pratikte bu yasa hiçbir zaman uygulanmamıştı. Son düzenlemenin ardından esrar üretmek isteyenler ruhsat için devlete bağlı Ulusal Narkotik Konseyi'ne başvuracak.

Esrar, tıbbi olarak kron hastalığı, hastalık nöbetleri, HIV ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar için kullanılıyor.

Santos geçen yıl, 1970'lerde öğrenciyken esrar içtiğini kabul etmişti.

Santos, bu alandaki yasallaşmanın uyuşturucu üretimini uyuşturucu tüccarlarının elinden alacağını belirtmişti. Son yıllarda Latin Amerika'da bazı ülkeler esrarın kullanımını yasallaştı veya suç olmaktan çıkarttı.

Uruguay, 2013'te esrarın üretim, satış ve tüketimini tamamen yasallaştırdı. On yıllardır uyuşturucuya bağlı şiddetin yaşandığı Kolombiya, Peru ile birlikte dünyanın en büyük kokain üretici olarak biliniyor.