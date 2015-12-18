Obezite ile savaşta esrar çözüm olabilir mi?

Toplum arasında 'esrar' olarak bilinen Marihuana'yı içtikten sonra, ‘munchies’ olarak adlanlandırılan yeme isteğinin obezitiye yol açabildiği söylenirken son zamanlarda yapılan bir araştırma, medikal kullanımında marihuananın obeziteye karşı etkin bir ilaç olabileceğini ortaya koydu.

Sözcü’nün haberine göre 'Health Economics’ dergisinde yayımlanan araştırmada Marihuanna içtikten sonra obezite hastalarında daha az yeme isteği duyulduğu belirtildi.

Acı dindirmede kullanılıyor

İlaç olarak yaşlılara verilen marihuana genellikle fiziksel olarak daha zayıf ve vücut fonksiyonlarını kullanırken acı çeken insanları ağrılarını dindirmek için kullanılıyor.

Gençlerde alkol kullanımını azaltıyor

Genç denekler üzerinde yapılan araştırmada ise, özellikle marihuana kullanımının alkol kullanımını azalttığı öne sürüldü. Bir şişe biranın 150, bir kadeh şarabın ise 120 kalori olduğu belirtilirken, Marihuanna doğal bir bitki olduğu için vücutta kalori biriktirmediği belirtiliyor.