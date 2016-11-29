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Spor

O uçağa Messi de binmiş!

Brezilyalı futbolcuları Kolombiya'ya götürken düşen uçakta 76 kişi hayatını kaybetti

29 Kasım 2016 16:06

Futbol dünyası, Brezilya'nın Chapecoense Futbol Takımı'nı taşıyan 81 yolculu uçağın Kolombiya'da düşmesinin şokuyla güne başladı. Chapecoense takımını taşıyan uçakta bulunan futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri kurtarma çalışmaları devam ederken; ilginç bir detay daha ortaya çıktı.

Sporx'de yer alan habere göre, Chapecoense'yi taşıyan uçağı, üç hafta önce Arjantin Milli Takımı da kullandı. 2016 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçı için Brezilya giden Arjantin Milli Takımı, Kolombiya'da düşen uçağı kullanmıştı ve yıldız futbolcular Mascherano ile Lionel Messi uçağın içerisinden fotoğraf çekmişti.

Kolombiya'da düşen uçak hakkında açıklamalarda bulunan Arjantinli yetkililer ise, "Şu anda tek düşüncemiz uçağın içerisinden çıkacak insanların sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırılması. Evet, uçağı biz de kullandık ancak şu anda birileri canını kurtarmaya çalışırken; biz kurtulmuşuz demek çok doğru değil. Brezilya futboluna ve Chapecoense ailesine sabır diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Düşen uçakta 76 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi kurtuldu.

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