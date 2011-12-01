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Politika

O sözler Ekşi'ye 6 Bin TL tazminat ödetti!

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın açtığı davada Ekşi, 6 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi...

01 Aralık 2011 02:00

T24 - CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi,  'Bunlar afedersiniz anasını bile satan zihniyet' sözleri yüzünden AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açtığı davada 6 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.  

Oktay Ekşi'ye 6 Bin TL tazminat cezası

Mustafa Elitaş'ın vekili avukat Mehmet Savruk, Ekşi aleyhine Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtıkları davanın bugünkü duruşmada karara bağlandığını söyledi. 

Ekşi'nin Hürriyet Gazetesi Başyazarı ve Basın Konseyi Başkanı olduğu dönemde, 28 Ekim 2010'da, Hürriyet Gazetesi'ndeki makalesinde, İkizdere'de kurulması amaçlanan hidroelektrik santraliyle ilgili olarak AK parti zihniyetini eleştirdiğini hatırlatan Savruk, şunları kaydetti: 

“Davalı tarafından sarf edilen sözlerin ahlak ve edep dışı, hakaret niteliğinde olduğu, eleştiri sınırları içerisinde asla yer alamayacağı, şeref, saygınlık ve haysiyete saldırı niteliğinde bulunduğundan Oktay Ekşi aleyhine Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açılmıştı. Davalı vekili, direkt Elitaş'ın hedef alınmadığını savunmuştur. Matufiyet olgusu gerçekleşmiştir zira Mustafa Elitaş AK Parti'de üst düzey yönetici, hükümetin uygulayıcı politikaların tayin ve tespitinde önemli rolü var. Yargılama sonunda davalı Oktay Ekşi, 6 bin lira manevi tazminat, olay tarihinden itibaren yasal faiz ve mahkeme masraflarını ödemeye mahkum edilmiştir.


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