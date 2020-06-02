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O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Murat Dalkılıç mı?

02 Haziran 2020 20:54

 
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın O Ses Türkiye yarışmasının jurisinden ayrılmasını duyurmasının ardından sosyal medyada yeni jürinin şarkıcı Murat Dalkılıç olacağı tartışmaları başladı. Murat Dalkılıç'ın  sosyal medya hesabından yaptığı yorum da iddiaları güçlendirdi.
 
Seda Sayan'ın ayrılığını duyurmasının ardından Twitter'da ‘O Ses jüri Murat Dalkılıç’ başlıklı etiket açıldı. Etikete binlerce yorum gelmesinin ve konunun en çok bahsedilenler listesine girmesinden sonra Dalkılıç hesabından "Vay, teşekkür ederim hepinize, ne tatlısınız. Neden olmasın?" diye yazdı. 
 

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