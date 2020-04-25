O Ses Türkiye'nin 2020 şampiyonu Alkan Dalgakıran'la ilişkisi olduğu iddia edilmişti; Seda Sayan'dan sitem dolu açıklama geldi

Seda Sayan'ın O Ses Türkiye'nin 2020 şampiyonu Alkan Dalgakıran ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Şarkıcı Seda Sayan; ‘2. Sayfa’ programında kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran ile hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

“Alkan ile ilgili benim onunla büyük aşk yaşadığım ahlaksızca çıkarılmış bir dedikodu" diyen Sayan şunları kaydetti:

"O benim ancak evladım olabilir. O daha çok genç, istikbali var. Ben bunlara cevap veriyorum ama o yıpranıyor. Çok genç bir çocuk zarar görüyor. Günahtır, ayıptır… Buna bir son verilmeli. Benim yaptıklarımdan bahsetsinler. Böyle mesnetsiz haberlerle gündeme gelmek istemiyorum.

Ben bir şey yaşarsam zaten çıkıp söylüyorum. Böyle bir şey görmedim. Bu nasıl bir terbiyesizlik. O çocukla tabii ki görüşeceğim. Ben o koltukta boşuna mı oturuyorum. Bunlar iş ilişkisidir."