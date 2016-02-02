O Ses Türkiye finalinde yarışacak isimler kim?

O Ses Türkiye finalinde yarışacak 4 isim belli oldu. İlk isim Türkan olurken, ikinci isim Tankurt oldu. Finalin diğer iki isimler Emre ve Aziz olarak belirlendi.

Sözcü’nün haberine göre O Ses Türkiye’de yarışmacılar, finale çıkmak için sahnede birbirinden güzel performanslar sergiledi. Gökhan ve Hakan’ın takımından Türkan’ın ilk finalist olduğu yarı final sürecinde, aynı takımdan Emre de O Ses Türkiye finalinde yarışacak.

Ebru Gündeş’in takımından Tankurt finalde yarışmaya hak kazanan 3. finalist olurken, Hadise’nin takımından Aziz de büyük final için 4. ve son yarışmacı olarak belirlendi. Hadise, yarışmacısı Aziz’in finale gitmeye hak kazandığını duyunca büyük bir sevinç yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Murat Boz’un takımından ise hiçbir yarışmacı finale gitmeyi başaramadı.