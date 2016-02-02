Cem Adrian'dan O Ses Türkiye jürisine: Utanmazca oturuyorsunuz; hesabını ödemenizi diliyorum...

Cem Adrian, bu akşam yapılacak olan büyük final ile şampiyonun belirleneceği 'O Ses Türkiye’ yarışma jürisine “O koltuklarda utanmazca oturuyorsunuz, insanları incitip bununla para kazanıyorsunuz” dedi.

Adrian’ın Twitter’da jüriye yönelik yaptığı açıklama şöyle:

"Müziğe aşık ruhlara umut ve ışık sunuyorsunuz. Sonra o güzel insanlar ışığa uçan kelebekler gibi sizden medet umuyorlar. Siz onları sadece "yarıştırıp, karşı karşıya getirip, kırıp, döküp, tüm sevdikleri önünde kaybettirip, incitip bununla para kazanıyorsunuz.

"Hiçbirinin hayalleri, umutları, geçmişleri ve gelecekleri umrunuzda değil. O koltuklarda utanmazca oturup bunu yapıyorsunuz. Şu fani dünyada insanların umutlarını sömürüp, gözyaşlarıyla beslediğiniz reytinglerden kazandığınız her maddi şeyin hesabını ödemenizi diliyorum. Bu dünyada. "

Jüride Hadise, Gökhan Özoğuz, Murat Boz bulunuyor.