O Ses Türkiye 2019 şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye'de bu akşam final heyecanı yaşandı. Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan’ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’nin 2018-2019 sezonu şampiyonu gerçekleşen halk oylamasının ardından belli oldu.
Finale kalan Gülce Kahtalı, Barış-Baran Solar kardeşler, Umut Kaç, Bartu Gürhan, Ferat Üngür ve Anıl Şimşek olmuştu.
Halk tarafından gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte O Ses Türkiye 2018-2019 sezonunun şampiyonu Murat Boz'un takımından Ferat Üngür oldu.
Finale kalan isimler
Beyazıt Öztürk'ün takımı
Gülce Kahtalı,
Barış ve Baran Solar,
Umut Kaç
Murat Boz'un takımı
Bartu Gülhan,
Ferat Üngür
Hadise'nin takımı
Anıl Şimşek
Seda Sayan
Hiçbir yarışmacısı finale katılamadı