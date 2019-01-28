O Ses Türkiye 2019 şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye'de bu akşam final heyecanı yaşandı. Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Seda Sayan’ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye’nin 2018-2019 sezonu şampiyonu gerçekleşen halk oylamasının ardından belli oldu.

Finale kalan Gülce Kahtalı, Barış-Baran Solar kardeşler, Umut Kaç, Bartu Gürhan, Ferat Üngür ve Anıl Şimşek olmuştu.

Halk tarafından gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte O Ses Türkiye 2018-2019 sezonunun şampiyonu Murat Boz'un takımından Ferat Üngür oldu.

Finale kalan isimler

Beyazıt Öztürk'ün takımı

Gülce Kahtalı,

Barış ve Baran Solar,

Umut Kaç

Murat Boz'un takımı

Bartu Gülhan,

Ferat Üngür

Hadise'nin takımı

Anıl Şimşek

Seda Sayan

Hiçbir yarışmacısı finale katılamadı