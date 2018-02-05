O Ses Türkiye 2018 finalinde neler yaşandı; birinci kim oldu?

O Ses Türkiye'de bu yıl bir ilk gerçekleşti. 2012 yılından bu yana ekrana gelen O Ses Türkiye'de birinciler erkek olurken, ilk kez bir kadın şampiyon oldu. Aydan Kahraman, Ceren Düzova, Lütfiye Özipek, Nihat Mugil, Oğulcan Bolcan ve Yener Bulut-Ümit Durak ikilisinin kıyasıya mücadele ettiği final bölümünde O Ses Türkiye birinci SMS oylamasıyla Gökhan Özoğuz'un takımından Lütfiye Özipek oldu.

O Ses Türkiye final bölümü ile birincisini belirledi. Final aşamasına kadar ter döken yarışmacılar, halkın vereceği SMS oylamalarını bekledi. Yarışmanın final gecesinde bir önceki yılın şampiyonu Dodan sahneye çıkararak mini bir performans sergiledi. Elemelerin ardından final aşamasında Lütfiye ve Yener-Ümit ikilisine destek verenlerin gönderdiği SMS'ler, yarışmanın birincisini belirledi.

İlk turda Ceren ve Aydan, İkinci tur bölümünde ise Nihat ve Oğulcan elendi.

Şampiyon kim oldu?

Tüm jüri üyelerinin en az bir kişiyi finale taşımayı başardığı final bölümünde son ikiye kalan ile Lütfiye ve Yener-Ümit ikilisi ikişer performans daha sergiledi. SMS oylaması sonucunda Gökhan Özoğuz'un takımında yer alan Lütfiye Özipek şampiyon oldu.

O Ses Türkiye'nin ilk kadın birincisi oldu

O Ses Türkiye'de 2018 yılının birincisinin de ilan edilmesiyle birlikte, gözler geçen yılki birincilere çevrildi. Yarışma tarihinde şu ana kadar birinciliklerini ilan eden isimlerin tamamı erkek olurken, şampiyon olan ilk kadın yarışmacı Lütfiye oldu.

O Ses Türkiye'nin geçen yıllardaki birincileri şöyle:

2017- Dodan Özer: Hadise'nin yarışmacısı olan Dodan, 39 yaşında ve Muş Vartoludur.

2016- Emre Sertkaya: Gökhan'ın yarışmacısı olarak birinciliği elde etmişti.

2015- Elnur Hüseynov: Dönemin jüri üyesi Ebru Gündeş'in yarışmacısı olan Elnur, ilk günden itibaren dikkatleri üzerine toplamıştı.

2014- Hasan Doğru: Yarışmada şampiyonluğu elde etmesinden iki yıl sonra programa konuk olan Hasan, verdiği kilolar ile dikkat çekmişti.

2013- Mustafa Bozkurt: Dönemin jüri üyesi Mustafa Sandal'ın yarışmacısıydı.

2012- Oğuz Berkay Fidan: Murat Boz'a ilk ve tek şampiyonluğunu kazandıran Oğuz Berkay Fidan, aynı zamanda yarışmanın ilk birincisidir.

Lütfiye Özipek kimdir?



Lütfiye Özipek, 1990 yılında Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Müzikal kariyerine çok küçük yaşta piyano çalarak başlayan Özipek, o günden beri serüvenine devam ediyor.Özipek, lise eğitimini Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlamasının ardından, önce University Of Nicosia'da caz eğitimi, ardından İngiltere'de pop müzik ve söz yazarlığı eğitimi alarak 2013'te mezun oldu.Kıbrıs'ta verdiği konserlerinde pop, caz ve alternatif müziğe yer veren Özipek, Türkiye'de kendi söz ve bestelerinden oluşan albüm için çalışmalarını sürdürüyor.

Dodan ve Resul kendi parçalarını seslendirdi

Yarışmanın geçtiğimiz yılki finalistleri Dodan ve Resul, O Ses Türkiye 2018'e katılarak kendi besteledikleri şarkıları seslendirdi. İkili ile jüri üyeleri arasında sıcak diyaloglar yaşandı.