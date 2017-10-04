T24 LogoT24 Logo
Eğitim

O okulda 15 gün sonra kantin ihalesi tamamlanacak

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Edremit'te tam gün eğitime geçen kırsal mahallelerden Kızılkeçili İlkokulu ve Ortaokulu'nda kantin bulunmadığı için öğrencilerin bahçede yemek yemesi üzerine

04 Ekim 2017 20:38

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Edremit\'te tam gün eğitime geçen kırsal mahallelerden Kızılkeçili İlkokulu ve Ortaokulu\'nda kantin bulunmadığı için öğrencilerin bahçede yemek yemesi üzerine 15 gün sonra kantin ihalesinin tamamlanacağını söyledi.
Edremit\'in Kızılkeçili Mahallesi\'nde bu yıl tam gün eğitime başlayan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, okul binalarında kantin bulunmadığı için öğle yemeklerini okul bahçesindeki beton setlerde ya da yere oturarak yemek zorunda kaldı. DHA tarafından yapılan haberin ardından Balıkesir Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Ali Aydınlıoğlu, 15 gün sonra kantin ihalesinin tamamlanacağını açıkladı. Öğrencilerin bu süre zarfında hazırlanan sınıfta yemeklerini yiyebileceğini de belirten Aydınlıoğlu, \"2 piknik masası ile 15 bank alımını da gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin daha rahat okuyabilmeleri için AK Parti hükümeti olarak önemli adımlar attık. Her zaman da eğitim kalitesinin daha iyi olması için çalışacağız. Bu türdeki aksamaları öğrendiğimiz zaman gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Kısa süre içerisinde okulumuzdaki sorun tamamen ortadan kalkacaktır\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih Emrah ERDOĞANEDREMİT Balıkesir DHA AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu EdremitKızılkeçiliOrtaokuluEdremit Kızılkeçili MahallesiDHABalıkesir MilletvekiliAK Parti MKYKAli AydınlıoğluAydınlıoğluAK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24