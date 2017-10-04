O okulda 15 gün sonra kantin ihalesi tamamlanacak

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Edremit\'te tam gün eğitime geçen kırsal mahallelerden Kızılkeçili İlkokulu ve Ortaokulu\'nda kantin bulunmadığı için öğrencilerin bahçede yemek yemesi üzerine 15 gün sonra kantin ihalesinin tamamlanacağını söyledi.

Edremit\'in Kızılkeçili Mahallesi\'nde bu yıl tam gün eğitime başlayan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, okul binalarında kantin bulunmadığı için öğle yemeklerini okul bahçesindeki beton setlerde ya da yere oturarak yemek zorunda kaldı. DHA tarafından yapılan haberin ardından Balıkesir Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Ali Aydınlıoğlu, 15 gün sonra kantin ihalesinin tamamlanacağını açıkladı. Öğrencilerin bu süre zarfında hazırlanan sınıfta yemeklerini yiyebileceğini de belirten Aydınlıoğlu, \"2 piknik masası ile 15 bank alımını da gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin daha rahat okuyabilmeleri için AK Parti hükümeti olarak önemli adımlar attık. Her zaman da eğitim kalitesinin daha iyi olması için çalışacağız. Bu türdeki aksamaları öğrendiğimiz zaman gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Kısa süre içerisinde okulumuzdaki sorun tamamen ortadan kalkacaktır\" dedi.



FOTOĞRAFLI