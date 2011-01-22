O kurtuldu, sıra arkadaşlarında!

T24 - Madde bağımlısı gençleri topluma kazandırma mücadelesi veren İstanbul Polisi'nden yaratıcı yöntem. Polis, sokaklarda büyüyen ve dokuz yıl önce bağımlılıktan kurtulan Gökhan'ı bağımlı çocuklarla tanıştırıp örnek gösteriyor. Projeyle 40 çocuk kötü alışkanlıklarından uzaklaştı.



İstanbul polisi, madde bağımlısı sokak çocuklarını kurtarmakta kararlı. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Bir süredir izlenen yöntem olumlu sonuç verince Emniyet çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı. En büyük destekçileri ise ailesinin 5 yaşında terk ettiği Gökhan Yurdunmalı. 11 yaşında madde bağımlısı olan, sokaklarda büyüyen Gökhan, dokuz yıl önce resme olan sevgisinin de etkisiyle yeni bir yaşama başlamış. Madde bağımlığından kurtulan Gökhan, şimdi 33 yaşında. Beyoğlu'ndaki küçük tezg‡hında dövme yaparak geçimini sağlayan Gökhan, polisin tanıştırdığı sokak çocuklarına hikayesini anlatıyor.



Hepsinin 'abi' diye sevip saydığı genç adam, çocukları 'Ben kurtuldum, sen de kurtul kardeşim' diye ikna etmeye çalışıyor. Gökhan polisle madde bağımlısı çocuklar arasında köprü oluyor. İstanbul polisinin Belediye ve STK'larla yürüttüğü projedeyse 40 çocuk kötü alışkanlıklarını bir kenara atmış.





890 ÇOCUK POLİSİ ÇALIŞIYOR



İstanbul'da 35 bin polisin 890'ı çocuk polisi olarak görev yapıyor. Emniyet verilerine göre, bine yakın madde bağımlısı gencin kimlik tespiti yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk ve orta öğretim okullarının risk dereceleri teker teker belirlendi. İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli sosyal hizmet uzmanlarının denetiminde gerçekleştirilen çalışmaların en önemli halkasını ise ev ziyaretleri oluşturuyor.



Bu ziyaretlerde çocukların yaşam koşulları yerinde gözlemlendi. Emniyet, sokak çocuklarının kaldıkları metruk binaları da tek tek tespit edip fotoğrafladı.







