O kulelerde Bakan Zeybekci'nin de iki dairesi bulunuyor

Astay İnşaat tarafından Zeytinburnu sahilinde yapılan ve yerel mahkemenin verdiği “tıraşlama” kararı Danıştay tarafından onanan 16/9 kulelerinde daire sahibi olan AKP’liler arasında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Ekonomi Bakanı olduğunda her bakan gibi kendisinin de çocukluk ve gençlik resimleri yayımlanan Zeybekci, 5 Haziran 2014 günü Ekonomi Kulübü üyesi işadamlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldiğinde “Bizim de bir fotoğrafımız yayımlandı, yırtık donlu Nihat’tı. Yırtık donlu Nihat’ı bu memleket okuttu, Türkiye’nin, yetmedi dünyanın en iyi üniversitelerinde okuttu. O çocuk geldi, ‘siz yapamadınız, edemediniz size ekonomi bakanı gönderelim’ denilen ülkeye ekonomi bakanı oldu” demişti. Zeybekci’nin 16/9 gibi İstanbul’un en pahalı konutlarının satıldığı bir sitede 2 daireyi hiç kredi kullanmadan peşin alması tartışmaya yol açtı.

Zeybekci’nin 03.08.2012 tarihinde aldığı daireler A Blok’ta bulunuyor. 32. kattaki 190 ve 191 no’lu dairelerin manzarası Adalar’dan Boğaz’a kadar geniş bir alana bakıyor. A Blok’ta 92 ila 266 metrekare marasında 1+1, 2+1, 3+1 konut tipleri bulunuyor. Bu konut tiplerinin fiyatları geçen yıl itibarıyla 1 milyon 288 bin liradan başlıyordu.

Erdoğan: Tıraşlanmadığı için çok kırıldım

Başbakan Tayyip Erdoğan da, 19 Nisan 2014'de AKP'li vekillerle bir araya geldiğinde binaların sahibini tanıdığını, kendisi ile görüşüp “Binaları tıraşlayın” ricasında bulunduğunu belirtmiş, “Yapacaklarını bekliyordum ama baktım ki hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım. Şimdi o insanla konuşmuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Albayrak: Oğlum topraktan girdi

Eski ANAP milletvekili Yaşar Albayrak ile eski Zeytinburnu İmar Komisyonu Başkanı Hasan Albayrak, akraba olduklarını doğrularken Hasan Ali Albayrak adına kayıtlı dairenin İmar Komisyonu’nda görev yapan Hasan Albayrak’la ilişkilendirilemeyeceğini söylediler.

Hasan Albayrak, “Amcazademin kendi parasıyla alınmış daire, benimle ne ilgisi var” diye konuştu. Yaşar Albayrak ise oğlunun daireyi 16/9 inşaatlarının yapımına yeni başlarken aldığını söyledi. Albayrak, Zeytinburnu’nda biri 16 diğeri 8 dönüm olmak üzere iki arsası bulunmasına rağmen surlara yakın olduğu gerekçesiyle 3 kattan fazla imar izni alamadığını anımsatarak, “İş kotaracak kadar becerikli olsam ben de buraya gökdelen dikerdim” dedi