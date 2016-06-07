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Yaşam

O koltuğa oturan 5 belediye başkanı da hayatını kaybetti

2 yıldır Acarlar koordinatörlüğü görevinde bulunan Belediye Meclis üyesi Şentürk’ün vefatı sevenlerini yasa boğdu

07 Haziran 2016 12:53

Aydın’ın İncirliova ilçesinde daha önce belde belediyesi olan Acarlar’da belediye başkanlığı yapan 4 kişi başkanlık koltuğunda öldü. Belde, mahalle olduktan sonra meclis üyesi olan 66 yaşındaki Cevdet Şentürk de o koltuğa oturduktan 2 yıl sonra kanser öldü ve bu koltukta ölen 5’inci isim oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; İncirliova Belediye Meclis üyesi MHP’li Cevdet Şentürk, karaciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Beldeden mahalleye dönen Acarlar’daki makamda Belde Belediye Başkanları Yunus Şentürk, Adnan Yıldız, Cafer Yıldırım’dan sonra 2 yıldır Acarlar koordinatörlüğü görevinde bulunan Belediye Meclis üyesi Şentürk’ün vefatı sevenlerini yasa boğdu. 1994’te de Acarlar’da belediye başkanı seçilen ANAP’lı Durmuş Ali Akcan, 1 hafta sonra kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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