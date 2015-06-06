O kitapevi Yılmaz Özdil'in kitaplarını satmama kararı aldı

Akademi 1971 Kitabevi, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kitaplarını satmama ve var olan kitaplarını iade etme kararı aldı.

Akademi 1971, Önceki günkü köşesinde HDP'ye oy vermeyi düşünenlere 'Kalaşnikofa şarjör olmayın' diye seslenen Özdil'le ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"ÖNEMLİ DUYURU!

Emeğe ve insanların düşüncelerine saygı duymayan, aşağılayan ve sürekli 'siz bilmezsiniz, ben bilirim' edasıyla yazı yazan, ırkçı ve şoven duyguları besleyen, kışkırtıcı ve savaş yanlısı olan, insanların demokratik tercihleri için 'Kalaşnikofa şarjör olmayın' diyebilen, dolayısıyla insanları inanmadığımız için bundan sonra Akademi 1971 Kitabevi'nde Yılmaz Özdil kitaplarını satmayacağız. Tüm kitaplarını da iade ediyoruz."