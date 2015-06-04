Yılmaz Özdil: HDP'ye oy vererek kalaşnikofa şarjör olmayın!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, seçimde alacağı oy kilit rol oynayacak olan "HDP'nin sevimli gösterilmeye çalışıldığını" belirterek, "Hangi liboş televizyonu açsak, bu halde… 30 senedir gazetecilik yapıyorum, böyle cila, böyle makyaj, böyle ambalaj görmedim. Elbette keyfiniz bilir ama… Liboşlara uymayın. Siz siz olun. Kalaşnikofa şarjör olmayın" dedi.

Özdil'in Sözcü'de “Biji” izlemeye devam edin sayın seyirciler" başlığıyla yayımlanan (4 Haziran 2015) yazısı şöyle:

Aman da hanimiş benim cici hdp’min mitingine en az 34 milyon kişi katıldı sayın seyirciler… Ben diyeyim 34 milyon kişi, siz deyin 44 milyon kişi, o dereceydi yani… Tatlı, şirin, hümanizm yumağı kalabalık, özgürlük okyanusunu andırırcasına, engindi, uçsuz bucaksızdı. Yüreklere su serpen dingin bir adalet meltemi, umutları burcu burcu çoğaltan kardeşlik rüzgarı esiyordu. Sinerji insanı, huzur çağlayanı, mutluluk pıtırcığı apocuk’un ruhumuzu okşayan masum posterleriyle meydanı dolduranlar, barış çiçeklerini yeşerten, sevgi kelebekleri gibiydiler. Her gördüğümüzde yumuk yumuk yanaklarını mıncıklayasımız gelen, zeki, çevik, sempatik, güldürürken düşündüren, şeker mi şeker Selahattin Demirtaş, karizmatik esprileriyle büyüledi. Tarafsız (!) televizyonlarımızın muhabirleri canlı yayına peşmerge kıyafeti ve mekap giyerek çıkarken, spikerler zılgıt çekti. Amerikan aksanıyla konuşan ve kameralar karşısına versace marka poşusuyla geçen ekonomist yorumcu, demokrasiyi bu kadar içselleştirmiş bir partiyi abd’de bile görmediğini, barajı geçmesi halinde, doların 25 kuruşa ineceğini, işsizliğin biteceğini, ihracatın 7 trilyon dolara yükseleceğini, borsanın endekslerden endeks beğeneceğini izah etti.

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Başınızı omzuna yaslamak istediğiniz hassas lider selocan’dan ege türküleri, azz sonra… “Biji” izlemeye devam edin sayın seyirciler!

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Hangi liboş televizyonu açsak, bu halde… 30 senedir gazetecilik yapıyorum, böyle cila, böyle makyaj, böyle ambalaj görmedim.

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Elbette keyfiniz bilir ama…

Liboşlara uymayın.

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Siz siz olun.

Kalaşnikofa şarjör olmayın.