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Kültür-Sanat

O kitap, ABD'de en çok satanlar listesine girdi ama sayfalar boş!

"Demokratlara Oy Verme Nedenleri: Ayrıntılı Rehber" adlı kitap Amazon'un en çok satanlar listesinde

11 Mart 2017 00:39

"Demokratlara Oy Verme Nedenleri: Ayrıntılı Rehber" adlı kitap en çok satan listesine girdi ama kitabın bölüm başlıkları dışında herhangi bir şey yazmıyor.

Amerikalı e-ticaret devi Amazon’da Michael J. Knowles tarafından kaleme alınan 266 sayfalık "Demokratlara Oy Verme Nedenleri: Ayrıntılı Rehber" adlı kitap bu sabah Amazon'un en çok satan kitaplar listesinin başına oturdu.

Sitede 8 dolara satılan kitabın içindekiler ve kaynakça bölümleri olmasına rağmen, sayfalarında bölüm başlıkları dışında herhangi bir şey yazmıyor.

Fox News'e konuşan yazar Knowles, "Demokratlara oy vermek için kayıtlara ve nedenlere baktığımda, sayfaları boş bırakmanın belki de en iyisi olacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini, Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'ın rakibinden 2,5 milyondan fazla oy almasına rağmen Donald Trump'ın kazanması, Clinton destekçileri arasında büyük hayal kırıklığına ve ülke genelinde Trump karşıtı protestolara neden olmuştu.

 

 

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