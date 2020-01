'O karıyı boşayacağım ulan!' diyen eşine Ece Erken ne yanıt verdi?

Ece Erken ile eşi Serkan Uçar, Önceki gece Serdar Ortaç’ın konser verdiği çıktığı Sahne İstanbul’da dört buçuk aylık hamile eşi Ece Erken'le kavga eden ve "O karıyı boşayacağım ulan" çıkışı ile magazin gündeminde yer alan Serkan Uçar, Erken'den özür diledi. Ece Erken de kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Yuvanın yıkıldığı yok, başkalarının mutsuzluğuyla beslenen tiplere lafım, yıkmaya karar verseydim de yine kendi hayatım, size afiyet olsun derdim" dedi.

Olay nasıl gelişmişti?

Ece Erken ile eşi Serkan Uçar, önceki gece Serdar Ortaç’ın sahneye açıktığı Sahne İstanbul’daydı.

Ortaç’ın sahneden ‘Ne güzel, evlendiniz, çocuk bile yaptınız. Ece bize de öğretin nasıl yaptığınızı’ esprisi ortalığı karıştırdı.

Uçar, 4 buçuk aylık hamile eşi Ece Erken’i kolundan tutup çekerek lavaboların olduğu bölüme sürükledi. O ‘Bu adam seninle nasıl öyle konuşabilir’ deyip hakaretler yağdırırken Erken gözyaşlarına boğuldu.

Tartışmaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, Uçar görevlilerce dışarı çıkarıldı. O sırada Erken taksiyle tek başına oradan ayrıldı. Serkan Uçar, Erken’in oradan ayrıldığını duyunca ‘O karıyı boşayacağım ulan, nasıl haber vermeden gider’ diye bağırdıktan sonra mekandan ayrıldı.

Ece Erken, Haziran ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu eşinin soyadını kavganın ardından sosyal medyadaki hesaplarında sildi.

Ece Erken, kavganın ardından taksiye binerek mekandan tek başına ayrıldı. İkili 6 Aralık’ta düğün yapmaya hazırlanıyordu.

Yaşanan bu tartışmanın medyaya yansıması üzerine Ece Erken ve Serkan Uçar, sosyal medya adreslerinden açıklama yaptı.

Uçar, olayların abartıldığını belirterek şunları yazdı:

Bugün hakkımızda çıkan haberlere istinaden eşimin hamileliği dolayısıyla arkadaş grubumla aylar sonra çıktığımız eğlencemiz güzel başlayıp, maalesef küçük bir yanlış anlaşılma sonucunda tartışmayla bitmiştir. Her evlilikte olan tartışmaları bile yaşamazken aylar sonra maalesef ilk kez içtiğim 1, 2 kadeh içki sonucunda saçmaladığım doğrudur.

Ama yazılan gibi asla hamile eşime en ufak zarar verdiğim doğru değildir. Kolunu değil, elini tuttum. Kendisinden ve değerli ailesinden tekrar tekrar özür diliyorum ve basındaki arkadaşlarımdan eşimin hamileliği dolayısıyla stresten uzak olması adına haberlere özen göstermelerini rica ediyorum.

Ben karıma bugüne kadar hiç saygımda ve sevgimde kusur etmedim. Yazılan o sözü ASLA ve ASLA söylemedim. Hamile ve çocuğumu taşıyan kadına hayatım boyunca terbiyesizlik yapmadım, yapmam da! Çünkü ben karımı her şeyden çok seviyorum. Biz zor günler geçirip evlenmişken birbirimize hiçbir zaman bir saygısızlığımız olmadı ve olamaz da çünkü, biz birbirimizi çok seviyoruz.

Şu anda tek derdinin bebeğinin sağlığı olduğu söyleyen Ece Erken ise şunları yazdı:

Hayatımın en güzel dönemini yaşarken ne küçük bir tartışma ne de saçma sapan yorumlar beni üzmez, hala anlamadınız mı? Abartmayı, yazılan her şeye inanmayı seviyoruz o kesin... Ortada küçük bir tartışma, yazılan ama edilmeyen sözler var, ağladım ama şu an kapı gıcırtısına bile ağlıyorum malum durumdan. Aslan gibi annem, canım babam varken kimseye de akıl vermek düşmez. İster soyadını silerim ister fotoğrafları, nazımı da yaparım canımın istediğini de. Şu an tek derdim bebeğimin sağlığı. Allah'ım bana bu olağanüstü mucizevi durumu yaşatırken hiç takamayacağım kimseyi.

Yuvanın yıkıldığı yok, başkalarının mutsuzluğuyla beslenen tiplere lafım, yıkmaya karar verseydim de yine kendi hayatım, size afiyet olsun derdim. Not: Ne çok aç kurt varmış, dedikoducu, pis kalpli hemen yanımızdaki arkadaşları arayan ama canım nafile yine mutluyuz. Allah sadece bebek değil bir de iyi kalp versin olmayanlara, herkes kendi kapısına.

Ünlü sunucu takipçilerinden gelen istek üzerine eşi ile bu fotoğrafı Instagram'dan paylaşıp "Yoğun istek üzerine, herkes mutlu olsun. Ayrılık yok, toptan cevap" notunu düştü.