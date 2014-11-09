Kavga ettiği eşinden Ece Erken'e: O karıyı boşayacağım ulan!

Sunucu Ece Erken ile kavga eden eşi Serkan Uçar, “O karıyı boşayacağım ulan” dedi.

Ece Erken ile eşi Serkan Uçar, önceki gece Serdar Ortaç’ın sahneye çıktığı Sahne İstanbul’daydı.

Ortaç’ın sahneden “Ne güzel, evlendiniz, çocuk bile yaptınız. Ece bize de öğretin nasıl yaptığınızı” esprisi ortalığı karıştırdı.

İsmail Bayrak’ın Hürriyet’teki haberine göre, Uçar, 4 buçuk aylık hamile eşi Ece Erken’i kolundan tutup çekerek lavaboların olduğu bölüme sürükledi. O “Bu adam seninle basıl öyle konuşabilir” deyip hakaretler yağdırırken, Ece Erken gözyaşlarına boğuldu. Tartışmaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, Uçar görevlilerce dışarı çıkarıldı.

Ece Erken, kavganın ardından taksiye binerek mekandan tek başına ayrıldı. Serkan Uçar, Erken’in oradan ayrıldığını duyunca “O karıyı boşayacağım ulan, nasıl haber vermeden gider” diye bağırdıktan sonra mekandan ayrıldı.

Ece Erken, Haziran ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu eşinin soyadını kavganın ardından sosyal medyadaki hesaplarında sildi. İkili 6 Aralık’ta düğün yapmaya hazırlanıyordu.