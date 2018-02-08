O iddia efsane çıktı; meditasyon sakinleştirmiyor!

İngiltere, Yeni Zelanda ve Hollanda’dan dört bilim insanı, meditasyonun kişileri daha anlayışlı ve şefkatli hale getirmediğini öne sürdü. Uzmanlar, Scientific Report Dergisi’nde yayımlanan makale kapsamında 20 araştırmayı inceledi.

Çalışmalarda değişik yöntem ve sıklıkta meditasyon yapanlara, düşünceli davranış, yaşanan ana odaklanma, sevgi, şefkat ve empati seviyelerini ortaya koyacak testler uygulandı. Ancak çoğu testte, meditasyonun kişilerin saldırganlık ve önyargılarında anlamlı değişiklik yaratmadığı sonucuna ulaşıldı. Verilerden yola çıkan uzmanlar meditasyonun kişileri sadece anlık olarak sakinleştirdiğine karar verdi. Dr. Miguel Farias, “Meditasyonun olumlu etkileri olduğunu söyleyenlerin hepsi taraflı” dedi.

“Meditasyon uzun süreli dinginlik vermiyor”

Habertürk’te yer alan habere göre, psikiyatr Armağan Samancı konuyla ilgili, “Meditasyon ve diğer gevşeme teknikleri dediğimiz yöntemler, kişiye uzun süreli bir dinginlik vermiyor. Bu tip teknikler uygulandığı zaman beyinde izlenebilen dalga akımları sakinlik yönünde değişir. Ama bu değişim en fazla bir saat sürer. Sonra kişi yine davranış özelliklerine geri döner. Esas etki tarzını belirleyen insan beyninin yapısıdır” açıklamasında bulundu. Transandantal meditasyon eğitmeni Vesile Baruh ise “Meditasyonun kişinin saldırganlık ya da önyargı düzeylerinde değişiklik yaptırmayan türleri olduğu doğru. Transandantal meditasyon ise kalıcı etkiler bırakıyor. 700’den fazla araştırma var. Bu teknikte beynin patron olan ön dalgaları çalışıyor. Bütün beyin orkestra gibi düzen içine giriyor” dedi.