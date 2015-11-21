O Hollywood yıldızı da saçlarını kazıttı

Bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce omuzlarına dökülen kahverengi saçları ve düzgün hatlarıyla dünyanın en seksi kadınlarından biri olarak nitelendirilen Rose McGowan, son dönemde birçok ünlü kadın gibi imaj değişikliğine giderek saçlarını kazıttı.

Önce uzun saçlarını kısacık kestiren 42 yaşındaki McGowan, daha sonra tamamen kazıttırdı. Üstelik kendi isteğiyle ve herhangi bir film projesi için de değil.

McGowan yeni görüntüsünü Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Hatta saçlarını kazıtırken çekilen videoya da sayfasında yer verdi.

Rose McGowan Instagram sayfasında paylaştığı saçsız pozunun yanına "özgürleştiğini" belirten bir not yazdı.