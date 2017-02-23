'O Hayat Benim'in yapımcısı açıkladı; dizi final mi yapıyor?

FOX'ta yayınlanan "O Hayat Benim"in başrol oyuncusu Keremcem'in "Dizi güzel gidiyor. Final yapacak herhalde bu sezon. Final tarihini yapımcısı bilir" şeklindeki açıklamalarının ardından dizinin final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti.

FOX TV'de yayınlanan "O Hayat Benim" dizisinin final yapacağı yolundaki iddialarla ilgili olarak yapımcı şirket Pastel Film'den açıklama geldi. Açıklamada "'O Hayat Benim' haziran ayına kadar devam edecek olup çekimlerimiz tüm hızıyla yeni hikayeler ve karakterlerle sürmektedir" dendi.

Dizinin baş rol oyuncusu Keremcem, "Dizi güzel gidiyor. Final yapacak herhalde bu sezon. Final tarihini yapımcısı bilir" demişti. Yapım şirketinden yapılan açıklamada, dizinin Haziran ayına kadar devam edeceği ve final haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu açıklama şöyle:

Bazı internet sitelerinde yer alan "O Hayat Benim dizisi final yapıyor" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Pastel Film olarak yapımcılığını üstendiğimiz "O Hayat Benim" haziran ayına kadar devam edecek olup çekimlerimiz tüm hızıyla yeni hikayeler ve karakterlerle sürmektedir. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.