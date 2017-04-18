O fotoğraftaki kadın, 50 yıl sonra yeniden Boston Maratonu'nda koştu

1967 yılında Boston Maratonu'nda koşmuş olan ilk kadın ünvanına sahip Kathrine Switzer, 50 yıl sonra yeniden Boston Maratonuna katıldı. Switzer 4 saat 44 dakika 31 saniyede koşusunu tamamladı.

The Independent'ın haberine göre 12 yaşından bu yana koşan Switzer, antrenörünün de teşvik etmesiyle 20 yaşında yarışmaya girmeye karar vermiş.

"Giriş formunda da cinsiyete işaret eden bir şey de yoktu"

70 yaşındaki Switzer "1967 yılında maratonun sadece erkekler için olduğunu belirten bir kural yoktu. Giriş formunda da cinsiyete işaret eden bir şey de yoktu. Ancak neredeyse tüm spor türleri erkeklere yönelikti. Kadınlar çok nadiren yer alıyorlardı. İnsanların çoğunluğu kadınların maraton mesafesini koşamayacaklarını düşünüyorlardı" diyor.

Organizatörler yarışmada bir kadının olduğunu fark etmemiş

261 numarasıyla koşuya katılan Switzer, koşu sabahı havanın soğuk olması nedeniyle gündelik kıyafetlerini çıkarmamış, bundan dolayı organizatörler yarışmada bir kadın olduğunu fark etmemişler. İki mil koştuktan sonra organizatörlerden birinin saldırısına uğramış. Fotoğraflara da yansıyan koşu, Switzer'ın beraber koştuğu erkek arkadaşının da müdahalesiyle koşusunu devam ettirmiş.

“Yarışmayı bıraksaydım, kadınların uzun mesafe koşabileceklerine kimse inanmayacaktı"

“Şayet yarışmayı bıraksaydım, kadınların da uzun mesafe koşabileceklerine ve Boston Maratonu'nda olmayı hak ettiklerine kimse inanmayacaktı. Benim sadece bir palyaço olduğumu ve kadınların ellerinin hamuruyla her şeye kalkıştıklarını düşüneceklerdi" diyor Kathrine Switzer.