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Kültür-Sanat

O figürün asıl adı 'Şahmeran' değil 'Umay Ana'

Kadın başlı, kuş vücutlu, yılan kuyruklu mitolojik yaratık: Umay Ana

08 Ağustos 2017 11:35

Kars’taki Ani Harabeleri’nde yapılan kazıda kazı başkanı Prof. Dr. Fahriye Bayram, 13'üncü yüzyıla ait ve halk arasında "Şahmeran" olarak adlandırılan mitolojik bir figür bulunduğunu;  kadın başlı, kuş vücutlu ve yılan kuyruklu bu figürün isminin  toplumlara göre değişiklik gösterdiğini açıkladı. Bayram, figürün Türk toplumlarında "Umay Ana" olarak adlandırıldığını söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre kazı başkanı Prof. Dr. Fahriye Bayram, “Şahmeran diye anıldıysa da aslında ‘Harpy’ figürü... Harpy; kadın başlı, kuş vücutlu ve yılan kuyruklu mitolojik bir yaratıktır. Çok erken dönemlerden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Astrolojide tılsım olarak kullanılır. Batı’da da özellikle ölü ruhların hadese (yer altı kentine, ölüler dünyasına) götürülmesine eşlik eder. Son olarak şahmeran’la bütünleşiyor. Çok eski kültürlerden itibaren kullanılan bir motif bu. Eski Türklerde Umay Ana, Yunan’da Harpy motifi olarak adlandırılıyor. Kültürlere göre anlamı değişiyor. ‘Umay Ana’ Türk kültüründe ana tanrıçalardan birisi. Ama Harpy, batıya gidildiği zaman kapıp kaçanlar anlamında. Yani ölü ruhları cehenneme götüren bir figür olarak karşımıza çıkar. Yılan motifinden Harpy’ye dönüşmüş bir figür bu" dedi.

13. yy'dan kalma Ani Harabeleri'nde bulunan eser, Kars Müze Müdürlüğü'nde iyarete açıldı.

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