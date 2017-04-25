O da modaya uydu; mal varlığını satan manken köye yerleşti

20 yıl boyunca Türkiye, ABD, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde sayısız defilede yer alan manken Bilun Dohmen, İstanbul'da Cemil İpekçi'nin defilesinde beyaz gelinlikle jübilesini yaptıktan sonra İstanbul'daki tüm mal varlığını satıp Bodrum Gündoğan'da bir arsa alarak köy hayatına başladı.

Bilun Dohmen, sosyal medya hesabından hakkında çıkan haberler için "Bu kadar şaşıracak ne var, herkesin hayali değil mi? Ben gerçekleştirdim, darısı herkese" diye yazdı.

"Yaz, kış buradayım ve mutluyum"

Sabah'ta yer alan habere göre mankenlik yaptığı zamanlarda tek hayalinin bir köye yerleşip sakin bir hayat yaşamak olduğunu ve hep bu hayalini gerçekleştirmek için çalıştığını söyleyen Dohmen, "Keçilerim, köpeklerim, tavuklarım ile kendime gizli bir dünya kurdum. Kendi domatesimi, biberimi kendim yetiştiriyorum. Yaz, kış buradayım ve mutluyum. Çok sağlıklı besleniyorum. Artık altınlar, takılar, saatler, lüks hiçbir şey istemiyorum. Yemenimi, şalvarımı giyip, yazmamı takarak hayvanlarıma bakmak istiyorum. Mankenlik hayatımla şimdiki hayatımı kıyaslamak mümkün değil. Aralarında çok büyük bir uçurum var. Ama yurtdışında da dünya çapında çok ünlü manken arkadaşlarım bile benim bu hayatıma özeniyor" dedi.