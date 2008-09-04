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'O benim uğurum'

Yönetmen Ferzan Özpetek, 'Sezensiz olamıyorum' dedi

04 Eylül 2008 03:00

İstanbul doğumlu 49 yaşındaki Ferzan Özpetek, ilk filmi 'Hamam' ile dünyaya adını duyuran yönetmenler arasındadır. İngiltere, Fransa, İskandinavya, Almanya, Hollanda, Japonya ve ABD’de gösterimi olan film ile uluslar arası alanda başarı sağlamıştır.

Yönetmenin ikinci filmi " Harem Suare "nin çekimlerine 1998 yılında başlandı. Türk-İtalyan-Fransız ortak yapımı olarak gerçekleştirilen film,  Cannes Film Festivali'nin " Selection Officielle " kategorisine seçildi ve gösterildiği tüm Avrupa ülkelerinde önemli gişe başarıları elde etti. " Harem Suare " ayrıca Toronto, Palm Springs ve Londra festivallerinden de resmi davet aldı.

Adını bir çok ülkede duyuran yönetmen, Venedik film Festivali’nde yarışan “Mükemmel bir gün’ filminde ‘Sezen’siz olamıyorum. Sadece uğur da değil… Senaryoyu yazarken de şarkılarını dinlediğim bir şarkıcı Sezen” dedi.

2005 yılında çektiği ‘Kutsal Yürek’ adlı filmin ardından da şu konuşmayı yapmıştı: “Sezen benim çok hayran olduğum bir insan. Sezen'e bana bir mırıldanma gönder diyorum, onunla filmi açıyorum. Çok seviyorum onun müziğinin filmimde olmasını”.

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