O amca konuştu: Erdoğan’ı görünce kendimi kaybettim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile sert bir tokalaşma yaşayan İhsan Bayhan, “Erdoğan’ı görünce kendimi kaybettim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, dün Ankara'da İskitler'de bir lastikçiye uğramış, esnafla sohbet etmişti. O sırada bir amca Cumhurbaşkanıyla öyle bir tokalaştı ki neredeyse kolunu çıkaracaktı. İhsan Amca, “Erdoğan’ı görünce kendimi kaybettim” dedi.

CNN Türk’e konuşan İhsan amcanın açıklamaları şöyle:

"İlk defa gördüm, ilk defa elini tuttum. Psikolojik olarak dengemi kaybettim. Dünyanın en mutlu insanı ben oldum. Gayri ihtiyari kolundan tutmuşum. İstemeyerek fazla sallamışım. Spor yapmadım ama güreşi severim. "