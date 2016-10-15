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O amca konuştu: Erdoğan’ı görünce kendimi kaybettim

"Psikolojik olarak dengemi kaybettim, dünyanın en mutlu insanı ben oldum"

15 Ekim 2016 00:40

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile sert bir tokalaşma yaşayan İhsan Bayhan, “Erdoğan’ı görünce kendimi kaybettim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, dün Ankara'da İskitler'de bir lastikçiye uğramış, esnafla sohbet etmişti. O sırada bir amca Cumhurbaşkanıyla öyle bir tokalaştı ki neredeyse kolunu çıkaracaktı. İhsan Amca, “Erdoğan’ı görünce kendimi kaybettim” dedi.

CNN Türk’e konuşan İhsan amcanın açıklamaları şöyle:

"İlk defa gördüm, ilk defa elini tuttum. Psikolojik olarak dengemi kaybettim. Dünyanın en mutlu insanı ben oldum. Gayri ihtiyari kolundan tutmuşum. İstemeyerek fazla sallamışım. Spor yapmadım ama güreşi severim. "

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