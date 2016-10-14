Erdoğan: Kolumu kopartacak ya…

Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte lastikçi esnafını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşlı bir adam arasında geçen diyalog gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ile tokalaşan yaşlı adamla arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Kendisiyle sert bir şekilde tokalaşan yaşlı adama Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah razı olsun. Kolumu kopartacak ya. Ben senin bu kadar kuvvetli olduğunu bilmiyordum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı adam arasındaki bu diyalog gülüşmelere neden oldu.