NYT: Türkiye'nin Suriye sınırında çoğu kişi savaşı destekliyor

Türkiye-Suriye sınırında bulunan New York Times muhabiri Carlotta Gall, Kilis'ten kaleme aldığı haberde, bölgedeki çoğu kişinin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'nı desteklediğini yazdı. Kilis'teki roket saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan New York Times'in makalesi şöyle:

"Çay bahçesinde toplanmış olan esnaf, roket sldırılarından rahatsız olmuş olsa da, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt militanlara başlattığı operasyona büyük destek veriyor."

"Operasyon, Türkiye'nin gücünü artırıyor"

"Kalabalık arasında bulunanlardan Mustafa Özer 'Operasyon Türkiye'nin gücünü artırıyor. Artık sınırlarımız daha sağlam. Tehdit altında değiliz. Bu operasyon daha önce yapılmalıydı' diyor."

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, belki de bu yıl içinde, yeni bir seçim bekliyor ve Erdoğan Kürtlere yönelik saldırının Türk milliyetçiliğini ve kendi muhafazakar kitlesini ateşleyeceğine güveniyor. Erdoğan benzer taktikleri daha önce de kullandı."

Türkiye'nin sınırlarında gerçek bir güvenlik kaygısı olduğunu belirten New York Times, bu nedenle ABD ile de arasının açıldığını yazıyor:

"Ancak Erdoğan'ın bu harekâtı ne kadar ileriye götürüceği şimdilik bilinmiyor. Derdini anlatmak için sınırlı bir operasyon mu yapacak yoksa ABD'nin inşa ettiği Kürt güçlerin kökünü kazıyacak bir operasyon mu olacak bilinmiyor."

"Türk medyası, militarist milliyetçiliği enerjik şekilde haberleştiriyor"

Gazete Kilis ve diğer sınır kentlerinin, 2011'de Suriye'de başlayan iç savaştan en çok zarar gören yerler olduğunu, IŞİD ve PKK'nın buralarda saldırılar düzenlediğini hatırlatıyor.

"Bu dikkate alındığında, Suriye'deki Kürt militanlara yönelik askeri operasyon tüm Türkiye'de büyük destek görüyor."

"Büyük ölçüde hükümet yanlısı olan Türk medyası da, uzun süreli bir gelenek olan militarist milliyetçiliği oldukça enerjik şekilde haberleştiriyor."

"Suriyeliler kabul görse de, özellikle ekonomik sebeplerle onlara karşı bir öfke de var"

New York Times, Türkiye'de muhalefetin operasyon konusunda bastırılmış olduğunu, sosyal medya üzerinden yorum yapanların da gözaltına alındığını belirtiyor. Gazeteye konuşan Al Monitor yorumcusu Metin Gürcan, Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı operasyonuna halkın yüzde 70 oranında destek verdiğini, Zeytin Dalı Harekâtı'na da benzer bir destek olduğunu söylüyor.

Haberde, önceleri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile müzakereleri destekleyen ana muhalefet partisi CHP'nin de son harekâta tam destek verdiğine dikkat çekiliyor.

Gall, Kilis'te konuştuğu esnafın, operasyonun ardından Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesini umut ettiklerini yazıyor. "Kilis'in 100 binden az olan nüfusu, mülteci akını ile 130 binlere çıktı. Suriyeliler burada genel anlamda kabul görse de, özellikle ekonomik sebeplerle onlara karşı bir öfke de var."

"Boş berber dükkanının sahibi Ercan Emir 'Türkiye mültecilere milyarlarca para harcadı. Hükümet bu parayı Türklere verseydi şu an ülkede fakir insan kalmamıştı' diyor."