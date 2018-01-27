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"Afrin kimsenin hayatını tehlikeye sokmamıştır, kimseye tehdit olmamıştır"

"Dünya Afrin'e yönelik operasyonlara karşı durmalı"

27 Ocak 2018 17:14

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı ve 8. gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı'nı eleştiren,  Barış Annesi Kamile Şimşek "Afrin halkı ‘terörist’ değildir.  Afrin, hiç kimsenin hayatını tehlikeye sokmamıştır ve hiç kimseye tehdit olmamıştır” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO mensupları tarafından Afrin’e yönelik başlatılan operasyona tepkiler sürüyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır Sur’un Lalebey Mahallesi’nde esnaflık yapan Kıymet Özdemir, “Afrin’de bir Kürt oluşumuna tahammül edilemiyor.” dedi. 

Yine Diyarbakır'da yaşayan Zarife Arı is, “Erdoğan, ‘Ben terör operasyonu yapıyorum’ diyor. Orada yaşayan bir milyon insan terörist mi oluyor?” diye sordu. Erdoğan’ın herkesi kendi etrafında toplamak ve denetlemek istediğini belirten Arı, “Buna gücünün yetmediği kesimlere de ‘terörist’ diyor. Bu söylemi Kürtler için söylüyor, bu hakarettir” diye konuştu.

Afrin’e yönelik saldırı sonrası camilerden Fetih Suresi okutulmasına da eleştiren Arı, “Her yerde hutbeler okutuyorlar camilerde vaazlar veriliyor Efrin’le ilgili. Bu nasıl bir Müslümanlıktır ki diğer Müslümanların katli için ferman verilsin” dedi. 

"Dünyanın  bu savaşa dur demesi gerekir"

Afrin'e yönelik askeri operasyona dair konuşan Batman Barış Anneleri Meclisi üyeleri, yürütülen savaşa karşı barış istedikleri söyledi. 

Çocuk, kadın ve insanların ölümünü istemediklerini belirten Barış Annesi Maşallah Kaya, “Bu katliamları istemiyoruz. Yürütülen savaşa karşı barışın gelişmesini istiyoruz. Dünya Afrin’e yönelik operasyonlara karşı durmalı. Biz kan istemiyoruz barış istiyoruz” dedi. 

Dünyanın bu savaşa dur demesi gerektiğini söyleyen Barış Annesi Kamile Şimşek ise, “Afrin halkı ‘terörist’ değildir.  Afrin, hiç kimsenin hayatını tehlikeye sokmamıştır ve hiç kimseye tehdit olmamıştır” dedi.

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