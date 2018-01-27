Barzani'den 'Afrin' harekâtı açıklaması: Peşmerge göndermek, meseleyi çözmez

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Barzani, "Afrin'e Peşmerge göndermek oradaki meseleyi çözmez" ifadesini kullandı.

BBC Dünya Servisi’nden Shaimaa Khalil ile bir söyleşi yapan Barzani, IŞİD kuşatmasının kırılması için Suriye’nin Kobane kentine 2014’te peşmerge gönderdiği hatırlatılınca şu yanıtı verdi:

“Peşmerge göndermek oradaki meseleyi çözmez. Sunabileceğimiz en iyi yardım, saldırıyı durdurmak için elimizden geleni yapmak.”

Barzani, kendisinin görevi bırakmasına, Kerkük dahil bir dizi tartışmalı bölgenin Bağdat kontrolüne geçmesine yol açan referandum hakkında da şöyle dedi:

“Bunu daha önceden de söyledim, yine söyleyeceğim. Pişman değilim. 3 milyon kişinin verdiği oydan pişman değilim ve referandum başarılıydı."