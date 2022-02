NYT, 'Hafıza Odası' sergisini mercek altına aldı; "Erdoğan yönetiminde Türkiye'nin ne kadar kutuplaşmış olduğunun bir yansıması"

T24 Dış Haberler

The New York Times, sanatçı Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'da açtığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi üzerine sonlanan 'Hafıza Odası' sergisini mercek altına aldı. Güneştekin'in "Kürt bir sanatçı olarak seyircilerin gelip ağır gerçeklerle yüzleşmesini istiyordum" ifadelerine yer verilen haberde sergiye yönelik tepkilerin Türkiye'de kutuplaşmanın vardığı noktayı yansıttığı değerlendirildi.

The New York Times'dan Carlotta Gall imzalı haber, Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'da açtığı ve tartışmalara neden olan 'Hafıza Odası' sergisini anlattı.

"Organizatörler, serginin yıllar süren zayıflatıcı çekişmelerle baskılanan bölgeyi hareketlendirmeyi umarken hem Türkler hem de Kürtlerin tepkisiyle karşılaştı" ifadelerinin yer aldığı haberde, tepkiler ve serginin erken kapatılmasının 'Türkiye'de Kürt meselesinin ne kadar toksik olduğunun hatırlatıcısı' olduğu ifadesine yer verildi.

Habere konuşan Ahmet Güneştekin "Kürt bir sanatçı olarak seyircilerin gelip ağır gerçeklerle yüzleşmesini istiyordum. Ziyaretçilerin gelip bu bölgenin insanının trajedisiyle yüz yüze gelmesini istiyordum" dedi.

Haberde, sergiyi organize eden Diyarbakır Ticaret Odası'nın Diyarbakır'a ziyaretçi çekmek ve otelleri doldurmayı amaçladığı, bunun için de uluslararası anlamda tanınan, eserleriyle Kürt kimliği öne çıkaran Güneştekin'i seçtiği belirtildi ve eklendi: "Aynı zamanda Türkiye'de iktidar partisine yakın insanlar tarafından destekleniyordu"

"Hafıza Odası' sergisine ilişkin tepkiler sanatın kalitesiyle çok ilgili değil daha çok Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetiminde Türkiye'nin ne kadar kutuplaşmış olduğunun bir yansıması" denilen haberde Erdoğan'ın iktidara geldiği yıllarda Türkiye'deki Kürtler için kültürel özgürlüklerin önünü açtığı belirtildi. 2015'te barış sürecinin dağıldığı baskı politikasının etkili olduğu aktarıldı.

NYT, 'Hafıza Odası' üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği ve "Ama ifade etmek isterim ki terörün sanatı kullandığına ilk kez şahit oldum" cümlesini kullandığını aktardı.

Haberde çok sayıda tanınmış ismin ziyaret ettiği sergiye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın ziyarette bulunduğu, hükümet yetkililerinin sergiye mesafeli durduğunun altı çizildi.

Haber şu ifadelerle devam etti:

"Bazıları için Güneştekin, Erdoğan yönetimiyle ilgili sevmedikleri unsuru temsil ediyor: Parti bağlantısı olan kişilerin zenginleşmesi"

Habere konuşan bir yerel sanatçı "Böyle bir sergi düzenlemek çok sayıda Kürt sanatçı imkansız olurdu. Pek çoğu siyasi yorumları nedeniyle hapse atıldı" dedi.