NYT çizeri kendini Beyaz TV'de gördü: Türk televizyonlarında ne olup bittiğinden emin değilim

Beyaz TV'de yayınlanan 'Ne Var Ne Yok' adlı programın canlı yayınında yeni tip Koronavirüs'ün çizgi romanlarda yer alması konuşuldu. Programı izleyen ABD'li çizer Tom Taylor ise "Türk televizyonlarında neler olduğundan emin değilim" yorumunda bulundu.

Beyaz TV'de yayınlanan Ne Var Ne Yok adlı programda Koronavirüs'ün yer aldığı çizgi romanlara ilişkin canlı yayında programa konuk olan yazar ve sanat eğitmeni Ümit Kireçci, New York Times çizeri Tom Taylor'ın 'Dceased' çizgi romanını programda yorumladı.

Programı izleyen New York Times çizeri Tom Taylor ise "Türk televizyonlarında ne olup bittiğinden emin değilim. Ama bunu yapan ben değilim" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.