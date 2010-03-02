'Nutuk' tiyatro sahnesinde

T24 - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle bugünlerin çocuklarına verdiği öğütler, dersler, Nutuk'tan alıntılanarak tiyatro sahnesine taşındı.



Ankara'daki özel tiyatro Mavi Sahne'de 5 martta prömiyer yapacak ''Bugüne Sesleniş-Nutuk'' adlı oyunu izlemeye gelenlere ''Nutuk'' hediye edilecek.



Mavi Sahne'de düzenlenen basın toplantısında konuşan, eseri tiyatroya aktaran ve yöneten Sedat Demirsoy, tek kişilik olan oyunda ''Nutuk''un kurgusunu bozmadıklarını söyledi.



Atatürk'ün Meclis'ten sunduğu biçimiyle ''Nutuk''un ilk kez sahnelendiğini ifade eden Demirsoy, Nutuk'ta gelecek kuşaklara katkı ve örnek olması için sürekli söylenen bölümler olduğunu kaydetti.



Demirsoy, ''Tarihi yapan insanların ağzından dinliyoruz. Bu kurguya çok dokunmak istemedik, kronolojik sırayı akıttık. Özellikle benim oyunlaştırırken seçtiğim bölümler bugüne seslenilen bölümler ve Atatürk bunu sık sık yapıyor'' dedi.



''Nutuk''u oyunlaştırmak için okuduğunda bambaşka duygular yaşadığını dile getiren Demirsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Nutuk'u anlamak ve okuyabilmek gibi bir sürü kitap var dolayısıyla çok kolay bir metin değil. En büyük kaygım acaba yapabilecek miyiz? oldu. Çok riskli ve bıçak sırtı bir konu. Amatörlüğü kabul etmeyecek profesyonel olmayı gerektirecek bir işti. Nutuk'ta Atatürk'ün yaşanmadığı halde 'bunlar olabilir' dediği konular da var. Özellikle bu bölümleri sahneye taşıdım. Oyunun adı onun için 'Bugüne Sesleniş.''



Oyunun 5 martta prömiyer yapacağını kaydeden Demirsoy, ''Oyunu izlemeye gelen her seyirciye biletle birlikte bir de 'Nutuk' hediye etmeyi düşünüyoruz. Bugün Türkiye çok karışık bir dönemden geçiyor. Bunları yıllar önce Atatürk görmüş ve bir yol çizmiş. İnsanların bu yolu görmesini sağlamaya çalışıyoruz'' diye konuştu.



'Atatürk'le ilgili filmleri özellikle izlemedim'



Demirsoy, bir gazetecinin ''Veda'' filmini izleyip izlemediğini sorması üzerine, şu yanıtı verdi:



''Atatürk'le ilgili çekilen filmleri özellikle izlemedim. Etkilenebilirsiniz bu olsun istemedim. İkincisi siz etkilenmeseniz bile insanlar size bunu sorabilir. Şu filmde bunu görmüştüm derseler bu beni üzer. Şimdiye kadar izlemedim ama bundan sonra izleyeceğim. Bizim projemiz uzun soluklu bir proje idi ve hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.''



Gazetecilerin oyunda rol alan Yavuz Sepetçi'nin Atatürk'e çok benzediği yönündeki sözleri üzerine Demirsoy, ''Atatürk'ü kopyalamak istemedik. Ancak benzeyen bir oyuncunun rol almasında da yarar var. Sadece Atatürk'e benzeyen bir kişi var diye bu oyunu sahneye koymadık'' dedi.



Yavuz Sepetçi de ''hayatının rolünü'' oynadığını, projede yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.



Nutuk'u Sedat Demirsoy oyunlaştırdı



Anlatı ve canlandırma teknikleri üstüne kurulu tek kişilik oyunu Mavi Sahne'nin yönetmenlerinden Sedat Demirsoy oyunlaştırdı ve yönetti.



Oyunun dramaturjisi, Devlet Tiyatrosu Dramaturgları'ndan Servet Aybar'a ait. Işık tasarımını yine Devlet Tiyatrosu'ndan Çetin Atay yaptı.



Dekor tasarımı Ziver Armağan Açıl'a, müzikleri Arda Özmen'e ait oyunda, Devlet Tiyatrosu oyuncusu Yavuz Sepetçi, Gazi Mustafa Kemal rolünü üstlendi.



Oyun, 5-12 Mart tarihlerinde ve 16-30 Mart tarihlerinde Mavi Sahne'de Başkentli tiyatroseverlerle buluşacak.

