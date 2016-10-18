Nutella'dan, İtalya'nın 'tehlikeli gıdalar' arasında gösterdiği Türk fındığı hakkında açıklama

Nutella ve Kinder gibi ürünlerin üreticisi Ferrero SpA, İtalya Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu’nun (Coldiretti), ülkeye ithal edilen tarım ürünleri arasında 'En tehlikeli 10 gıda' listesinde Türk fındığını ilk sıraya alması üzerine bir açıklama yaptı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Manisa'da üretim tesisleri bulunan ve ürünlerinde ağırlıkla Türk fındığını kullanan Ferrero’dan yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

“Yaklaşık 20 yıldır faaliyette olduğumuz Türkiye’de, kaliteli fındık üretimi ve Türk fındığının dünya pazarlarında en iyi şekilde değerlenmesi her zaman hedeflerimizden biri oldu. Gıda sağlığı üzerine basında çıkan haber ve açıklamalar ışığında, Ferrero grubu olarak, tüketicilerin sağlık ve gıda güvenliğinin vazgeçilmez bir önkoşul ve tartışılmaz bir öncelik olduğunu belirtiriz.”

“Piyasanın en iyi seçilmiş fındıklarını alıyoruz"

Türkiye’nin fındık devi Oltan Gıda’yı 2014 yılında bünyesine katmış olan Ferrero’nun açıklamasında, kuru meyvede kullanılan zararlı maddelerin mevcudiyeti, satın alınan ham maddenin kalitesine ve hasat, seleksiyon, depolama ve işleme sürecine bağlı olduğu vurgulanarak, “Ferrero olarak her zaman, hem kalite hem de gıda güvenliği açısından piyasanın en iyi seçilmiş fındıklarını alıyoruz” denildi.

Avrupa Komisyonu’nun, kurutulmuş meyve aflatoksin tolere edilebilir üst sınırını, 2009 yılında 4’ten 10 ppb’ye (milyarda kısım) yükselttiği hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:

“Ferrero, üretim sistemini bizzat, sürekli ve detaylı bir biçimde kontrol ederek mevcut limiti korumuş, böylece ürünlerine yasal limitlerin çok üstünde bir güvenlik seviyesi sağlamıştır. Piyasadaki mevcut ürünlerimiz analiz edilerek yaptığımız beyanların doğruluğu kolayca tespit edilebilir.”

Nutella testi geçti

Öte yandan, bağımsız bir Alman Vakfı olan Stiftung Warentest (Nuss-Nougat- Cremes: Schmeckt Nutella wirklich am beste) geçen Nisan ayında Almanya ve İtalya’da üretilen fındıklı 21 sürülebilir kremi tahlil ettiğini belirten Ferrero, bu tahliller sonucunda zararlı katkı maddesi analizinde sadece Nutella ve bir başka fındıklı kremin en iyi sonucu verdiğini anımsattı.

Açıklama, “Ferrero için tüketici sağlığı, kesinlikle en önemli değerdir” ifadeleriyle sonlandırıldı.

İtalyan devi Ferrero, dünya genelindeki 20 fabrikasından birini, 300 milyon liralık yatırımla 2013 yılında Manisa'da açmıştı.

Türkiye'deki yıllık cirosu 1.2, dünyada ise 10 milyar Euro'ya ulaşmış olan şirket, tüm rakiplerini geride bırakacak bir hamle yaparak, Türkiye'nin en büyük fındık ihracatçısı olan Oltan Gıda'yı satın almıştı.

İtalya Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu (Coldiretti), içerdiği kanserojen aflatoksin maddesinde belirlenen sınır limitini aştığı gerekçesiyle Türk fındığını en tehlikeli gıda olarak göstermişti.

Coldiretti ayrıca, İtalya'ya Türk fındığı ithalatının 2015'te yüzde 47 artarak 295 milyon Euro'ya ulaştığı ve böylece tarihi bir rekor kırdığını da vurgulamıştı.