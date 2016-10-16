İtalya'da en tehlikeli gıdalar listesinde Türk fındığı ilk sırada

İtalya Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu (Coldiretti), ülkeye ithal edilen tarım ürünleri arasında, Türk fındığı, zerzevat ve meyvelerini “en tehlikeliler” listesine aldı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) Roma Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Coldiretti, ülkenin kuzeyindeki Cernobbio kentinde düzenlenen Uluslararası Tarım ve Gıda Forumu’nda, “En tehlikeli 10 gıda” listesini açıkladı.

Söz konusu listenin, İtalya Sağlık Bakanlığı’nın 2015 yılına yönelik hazırladığı ve Avrupa’yı alarma geçiren, kimyasal kalıntılar, mikotoksinler, ağır metaller, mikrobiyolojik kirleticiler, dioksinler ya da katkı maddesi ve renklendiriciler katılmış ürünlerin tespit edildiği rapora dayandığı kaydedildi.

Türk fındığı ilk sırada

Coldiretti’nin 10 tehlikeli gıda listesinin ilk sırasında Türk fındığı yer aldı.

Buna gerekçe olarak ise, söz konusu ürünün, kanserojen maddeler olan aflatoksin sınır limitini aşması olarak gösterildi.

Ayrıca Türk fındığının, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında en fazla endişe yaratan tarım ürünü olduğu da öne sürüldü.

Bunu Çin fıstığı, Hint baharatları ve İspanya’dan gelen, içerdiği ağır metallerle normların dışına çıkan orkinos ve kılıçbalığı izledi.

Türk zerzevatı ve meyveleri 5'inci sırada

Listenin 5’inci sırasında ise, Türkiye’den gelen zerzevat ve meyveler ile kuru incir yer aldı. Bu ürünlerin de aflatoksin ile normlara uygun olmayan miktarda pestisit (zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlar) içerdiği belirtildi.

Listenin 6’ncı sırasında Hindistan’dan gelen kuru meyvelere yer verilirken bunu, Mısır menşeli meyve ve sebze ile zeytin, ABD’den ithal edilen fıstık ve Vietnam’dan gelen balıklar izledi.

Coldiretti ayrıca, listenin dışında kalsa da, Çin’den gelen ve aşırı pestisit kullanılan paprika ve acı biber, mikrobiyolojik kirlenmeye maruz kalmış Fransız peynirleri ile Polonya menşeli kümes hayvanlarındaki tehlikenin de göz ardı edilemeyeceğinin altını çizdi.

Söz konusu çalışmanın, 60 milyon nüfuslu İtalya’da, 35 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini belirten Coldiretti, bunların 9,7 milyonunun, İtalyan ürünlerini, ithal edilen ürünlerle karıştırarak tükettiğini vurguladı.

Coldiretti Başkanı Roberto Moncalvo, İtalyan şirketlerin, sosyal ve ekolojik damping koşullarıyla vatandaşların gıda güvenliğini gerçek anlamda riske atan yabancı ürünlerin haksız rekabetinden kurtarmak gerektiğini söyledi.