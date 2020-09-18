Nutella, Türkiye üretim sertifikalarını açıkladı

Nutella Türkiye, "Türkiye’de satılan Nutella Helal Sertifikalıdır" açıklamasının ardından bu kez üretim sertifikalarını açıkladı.

İtalya merkezli çikolata üreticisi Nutella'ya Twitter'dan sorulan "Ürünleriniz helal mi" sorusu üzerine Nutella'nın hesabından verilen "Hayır, helal değil" yanıtının ardından firma ilk tweet'i yalanlayarak özür dilemiş; Nutella Türkiye konuyla ilgili "Türkiye’de satılan Nutella Helal Sertifikalıdır" açıklaması yapmıştı.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

''Dünya çapında satılan bütün Nutella ürünleri helal tüketime uygundur. Nutella üreten endüstriyel tesislerimizin yüzde 90’ından fazlası halihazırda ilgili organizasyon tarafından Helal Sertifikasına sahip ve geri kalan fabrikalar da sertifikalandırma sürecindedir. Türkiye’de satılan Nutella Helal Sertifikalıdır"

Şirketin Türkiye ofisi, olayın ardından bu sefer de üretim sertifikaları olan Helal Sertifikası, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem Sertifikası ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası belgelerini açıkladı.

TIKLAYIN: "Helal değiliz" diyen Nutella özür diledi