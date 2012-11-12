Nutella Fransa'nın yüzde 300 vergi artırımına meydan okudu

Nutella'nın üreticisi olan İtalyan Ferrero firması, Fransa'nın palmiye yağına aşırı derecede vergi getirme planlarına rağmen Nutella'nın içeriğini değiştirmeyeceğini açıkladı.

Nutella'nın yaklaşık yüzde 20 oranında palmiye yağı ihtiva etmesi nedeniyle "Nutella Vergisi" olarak adlandırılan bir önerge Fransız Senatosu Sosyal İşler Komisyonu'nda geçen hafta oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Fransız hükümeti ve Fransız tarım-gıda endüstrisinin karşı olduğu önerge, palmiye yağına uygulanan verginin yüzde 300 oranında artırılmasını öngörüyor.

'Ormanlar tahrip ediliyor'

Önergeyi savunanlar palmiye yağının obezite ve kalp-damar hastalıklarına ve bu yağın hammaddesi olan palmiye ağaçlarının yetiştirilmesi için ormanlık alanların tahrip edilmesine neden olduğunu gerekçe gösteriyor. Palmiye ağacı dikmek üzere tahrip edilen ormanlık alanların büyük bölümü Malezya, Endonezya ve Orta Afrika ülkelerinde bulunuyor.

'Palmiye yağına haksızlık'

Önergeden olumsuz etkileneceğini söyleyen Ferrero, bu eleştirilerle Nutella ve palmiye yağına "haksızlık" yapıldığı düşüncesinde.

İtalyan grubunun Fransa genel müdürü Frederic Thil, konu hakkında yaptığı açıklamada, Fransızlar için olğanüstü popüler olan Nutella'yı 50 yıldır Fransa'da ürettiklerini, ancak palmiye yağına aşırı derecede vergi uygulansa da ürünün içeriğine dokunmayacaklarını söyledi.

Palmiye yağının tereyağı veya peynirden daha zararlı olmadığını savunan Thil, "Her ürün için olduğu gibi palmiye yağının da fazlası zararlı, aşırıya kaçmamak gerekiyor" diye konuştu.

Fransız Tarım-Gıda Endüstrileri Ulusal Birliği Başkanı Jean-Rene Buisson ise, devlet kasasına sadece 40 milyon Euro kazandıracak "Nutella Vergisi" önergesini "skandal" olarak değerlendirdi.

Sosyal İşler Bakanı Marisol Touraine de önergenin kabulü ardından yaptığı açıklamada, palmiye yağının sağlık üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele edilmesi gerektiğini belirtmiş, ancak bu mücadele için sadece finansal yaptırım içeren bir önerge kullanılması konusunda şüpheleri olduğunu dile getirmişti.

108 bin ton Nutella

Önergenin kabulü halinde palmiye yağının tonuna uygulanan vergi oranı 300 Euro'ya çıkacak. Bu artışın tüketiciye Nutella kavanozu başına 6 ile 10 cent arasında ek bir maliyet olarak yansıtacağı bildiriliyor.

Ferrero'nun Fransa'daki fabrikasında 800 kişi çalışıyor. Şirketin dünyadaki en büyük üretim ünitesi olan fabrikada yılda ortalama 108 bin ton Nutella üretiliyor.