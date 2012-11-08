Fransa'da Nutella'ya uygulanan vergi yüzde 300 artacak!

Fransa, Nutella'nın hazırlanışında kullanılan palmiye yağına uygulanan vergiyi yüzde 300 oranında arttırmaya hazırladıklarını duyurdu. "Sağlık ve çevreye zararlı" nedeniyle daha fazla vergilendirilmesini öngürülen yağın, Fransız Senatosu Sosyal İşler Komisyonu tarafından oy çoğunluğuyla kabul edildiği belirtildi.

Fransız medyasının, ülkenin en bilinen gıdası olarak bilinen Nuttella için oylamaya geniş yer vediği açıklandı. Söz konusu haberi medyanın, "Nutella Vergisi" başlığı olarak yer verildiği bildirildi.

Senato Sosyal İşler Komisyonu tarafından kabul edilen önergenin, çok sayıda gıdanın hazırlanışında kullanılan palmiye yağına uygulanan verginin gelecek yıldan itibaren yüzde 300 oranında artırılmasını öngördüğü belirtti.

1 tonu 98.74 Euro olarak bilinen palmiye yağı vergisinin yaklaşık 300 Euro'ya çıkacağı tespit edildi. Bunun da anlamı yeni vergi yürürlüğe girerse, tüketici 5 kiloluk bir Nutella için en az 30 cent daha fazla ödemek zorunda kalacak şeklinde açıklandı.

Fakat Senato yetkililerine göre, önerge tüketiciyi değil gıda-tarım endüstrisinin hedef aldığı belirtildi. Önergeye öncülük eden senatörlere göre, yeni vergi gıda-tarım endüstrisini palmiye yağı yerine başka yağlar kullanmaya mecbur kılınacağı belirtildi. Aynı senatörler palmiye yağının toplum sağlığına zararı nedeniyle, önergenin 2013 yılı Sosyal Sigorta Bütçesi Finansmanı yasası kapsamında hazırlandığını bildirdiler.



Obezite ve kalp-damar hastalıklarına neden oluyor



Palm yağları yüksek miktarda doymuş yağ içermesi nedeniyle obezite ve kalp-damar hastalıklarına neden oldukları açıklandı. Bu yağların üretiminin hammaddesi olan palmiye ağalarının yetiştirilmesi için özellikle Maleyza, Endonezya, Batı ve Orta Afrika'da ormanların tahrip edilmesi de "çevre felaketi" olarak gösterildiği ifade edildi.



Kişi başına tüketim 2 kilo



Fransa'da gıda amacı kapsamında yılda 126 bin ton palmiye yağı tüketildiği belirtildi. Kişi başına tüketimin yaklaşık 2 kilo olduğu bu yağlar, Nutella dışında çok sayıda bisküvi ve çocuklara yönelik gıdanın hazırlanışında kullanıldığı açıklandı. Nutella geçen yıl Fransa'da 1 milyar Euro'luk satış gerçekleştirmişti.

Senato Sosyal İşler Komisyonu'ndan geçen "Nutella Vergisi" önergesinin 12 Kasım'da genel kurulda oylamaya sunulmasının beklendiği duyuruldu.