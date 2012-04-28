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Sağlık

İtalyan Nutella'ya ABD'den 'sağlıksız' cezası

Dünyaca ünlü Nutella'nın tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle açılan davada, firma kavanoz başına 4 dolar tazminat ödemeye mahkum oldu

28 Nisan 2012 12:39

Nutella reklamlarında ürünün besleyici ve sağlıklı olarak takdim edilmesinin tüketiciyi yanılttığı iddia edilerek üretici firma aleyhine açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, dava açan San Diegolu anneye 3 milyon dolar, diğer tüketicilere de kavanoz başına 4 dolar tazminat ödemesine karar verdi.

ABD’nin Californiya Eyaleti’nde bir mahkemenin aldığı karara göre 1 Ocak 2008 ile 3 Şubat 2012 arasında Nutella yediğini beyan eden ABD’lilere, en fazla 20 dolar olmak üzere, şirket kavanoz başına 4 dolar tazminat ödeyecek.

San Diegolu Athena Marnae Hohenberg şubat ayında Nutella reklamlarında ürünün besleyici ve sağlıklı olarak takdim edilmesinin tüketiciyi yanılttığını iddia ederek üretici firma aleyhine dava açmıştı. Sadece iki kaşık Nutella’da 200 kalori bulunduğunu öğrenince “şoke olduğunu” belirten Hohenberg 4 yaşındaki kızının da bu durumdan zarar gördüğünü açıklamıştı.

Bu iddiaları haklı bulan mahkeme firmanın San Diegolu anneye 3 milyon dolar, diğer tüketicilere de kavanoz başına 4 dolar tazminat ödemesine karar verdi. Reklamların yanlış yönlendirmesi yüzünden mağdur olan tüketiciler tazminat taleplerini 5 Temmuz’a kadar internet üzerinden bildirebilecek.

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