Nusret'ten yeni burger zinciri: Sadece zenginler için olmayacak

ABD'deki ikinci restoranını New York’ta açan Nusr-Et, yemeklerin pahalı olduğu eleştirilerine, ABD'de kuracağı ve fiyatların daha makul seviyelerde olacağı bir burger zinciriyle yanıt vermeye hazırlanıyor.

Nusret'in yeni işindeki ortağı ise İsrail asıllı emlak kralı Rotem Rosen. New York Post gazetesine konuşan Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, kuracağı burger zincirinin adının, ünlü tuz serpme hareketinden ilhamla “Salt Bae” olacağını açıkladı.

"Los Angeles'daki ilk Salt Bae restoranı için kira anlaşması imzaladık bile" diye konuşan Gökçe, burger zincirinin ikinci restoranını da Soho'da açacaklarını söyledi.

“Sadece zenginler için olmayacak”

Patronlar Dünyası'nda yer alan haberde, restoranın yaklaşık 400 metrekarelik bir büyüklüğe sahip olacağı ve alkol satışı da yapılacağı belirtildi. New York Post, diğer retoranlarının aksine Nusr-Et'in burger zincirinin, makul fiyatlarıyla herkese hitap etmeyi amaçladığını ve klasik fast food zincirlerinden farklı olarak masaya servis yapılacağını yazdı. Gökçe, yeni konsept için "Sadece zenginler için olmayacak" diye konuştu.

İsrailli emlak kralıyla çalışacak

Doğuş Holding Başkan Yardımcısı Yavuz Pehlivanlar ise ilk restoranın sonbaharda açılacağını, burger zincirini Manhattan ve Brooklyn'deki restoranlarla genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. Pehlivanlar, projeye İsrail asıllı emlak patronu Rotem Rosen'in de destek verdiğini ifade etti.

Rosen'in Nusret'in ABD'de açacağı restoranlar için yeni yer arayışına destek verdiği söyleniyor.

New York'un önde gelen emlak patronları arasında yer alan İsrailli Rotem Rosen, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'ta açtığı Zuma isimli restoranın ortakları arasında da yer alıyor. Rosen, Tel Aviv merkezli emlak şirketi ASRR Capital'in kurucusu olarak biliniyor.