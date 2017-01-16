'Nusret tişörtlü Ben Affleck' fotomontaj çıktı

Ben Affleck'in tuz serpme hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe'nin tişörtünü giydiği fotoğrafın fotomontajla hazırlandığı ortaya çıktı.

Nusret'in sahibi Nusret Gökçe, pek çok videosunun sonunda yaptığı kendine has tuz serpme hareketiyle bir anda sosyal medyada fenomen olmuştu. Yurt dışında bazı sokaklara Nusret Gökçe'nin ete tuz serperken görüldüğü duvar resimleri de sosyal medya da sıkça paylaşılmıştı. Nusret'in bir Amerikan talk şovunda espri malzemesi olduğu haberleri yayılmıştı.

Son olarak Hollywood yıldızı Ben Affleck'in Nusret'in tuz serptiği elinin yer aldığı bir tişört giymesi sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak ortaya çıkan fotoğraflar, bu görüntülerin fotomontaj olduğunu gösterdi.



Orijinal fotoğrafta Los Angeles'ta havaalanında görüntülen Ben Affleck'in üzerinde aslında desensiz, siyah bir tişört bulunuyordu.

İşte o fotoğraf:







