"Nusret mayısta Kapalıçarşı'da dükkân açacakmış, müşterileri de tarihi eserler üzerine oturtup et yedirecekmiş"

Hürriyet yazarı Onur Baştürk, tuz dökme hareketiyle ünlü olan Nusret Gökçe'nin Kapalıçarşı'da dükkan açacağını duyurdu. Dükkanın iki katlı olacağını ifade eden Baştürk, "En önemli özelliği ise şuymuş: Gelen müşteriler tarihi eserler üzerinde oturup etini yiyecekmiş. Çünkü mekanın “tarihi eser” dekorasyonu için uzun süredir uğraşılıyormuş" dedi.

"Nusret mayısta Kapalıçarşı’da" başlığıyla (14 Nisan 2018) yayımlanan yazısında Nusret Gökçek'in Kapalıçarşı'da açacağı dükkan hakkında bilgi verdi. Tarihi dekorasyonu hakkında uzun süredir uğraşıldığını belirten Baştürk, "Kapalıçarşı hareketlenecek orası kesin. Ama ben en çok dilden düşmeyen o eserleri merak ettim. Açılınca göreceğiz" dedi.

Nusret Gökçek kimdir?

1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kaldı.

Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun süre kasp çıraklığı yaptı. Büyük bir kasap dükkânında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalıştı.

Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başladı. Bu deneyimin ardından Dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen genç girişimci, Arjantin'e doğru yola çıktı.

Cebindeki son parası ve kredi kartından çektiği 7 bin TL ile gittiği Arjantin'de kasapları ve restoranları gezen Nusret, sektör hakkında fikir edindi.

Türkiye'ye döndüğünde aynı işyerinde çalışmaya devam eden Nusret, bu deneyimleri işine aktardı. 'Lokum', 'Ceviz', 'Kafes' gibi et türlerini ilk kez kendisinin yaptığını iddia eden dünyaca ünlü restoran sahibi, bu kez yeni deneyimler için Amerika'ya gitmeyi kafasına koydu. Zor şartlar altında aldığı üç aylık Amerika vizesinin ardından New York'un en bilindik dört restoranında para almadan çalıştı ve yaptığı mönü New York Times'da yayınlandı.

Nusr-et Steakhouse, 2010 yılında Etiler’de Nusret Gökçe ve Mithat Erdem ortaklığı ile kuruldu. 2012 yılında ise d.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management) ile ortaklığa imza attı. 2010 yılında başlayan Nusret Gökçe ve Mithat Erdem ortaklığı tüm Nusr-Et Steakhouse’larda hali hazırda devam ediyor.

2009 yılına kadar tek olarak devam ettiği işletmesine, 2012 yılı itibariyle Doğuş Grubu ortak oldu. Eskiden 1800 lira maaşla çalıştığını, şu an ise 400 çalışan istihdam ettiğini belirten Nusret, yaptığı etleri yemek için yurtdışından özel jetleriyle müşterilerinin geldiğini ve bunun kendisi için büyük bir mutluk olduğunu ifade ediyor.