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Nusret'in iş ilanı İngiliz medyasında: Patates püresi fiyatına şef arıyor

Nusret aradığı şefe saatte 12 sterlin teklif etti

05 Kasım 2021 22:30

İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı restoranıyla İngiliz basınının hedefinde olan Nusret Gökçe'nin iş ilanı gündem oldu. Nusret aradığı şefe saatte 12 sterlin teklif ederken, verdiği saatlik ücretin ise menüdeki patates püresinin fiyatıyla aynı olduğu iddia edildi.

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