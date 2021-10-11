T24 LogoT24 Logo
Magazin

Nusret Gökçe: Uzaya ilk restoranı ben açacağım

11 Ekim 2021 10:36

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaşarak, " "Uzaya ilk restoranı ben açacağım" yazdı.

'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, geçtiğimiz haftalarda Londra'nın merkezindeki yeni restoranını açmıştı. Nusret Gökçe, haberi, “Dünyanın kalbinde açıldı” mesajıyla duyurmuştu.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, Dubai, İngiltere ve Yunanistan'da çok sayıda restoranı bulunan Nusret, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. 38 yaşındaki işletmeci Nusret Gökçe, Instagram üzerinden çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak, “Uzaya ilk restoranı ben açacağım bak sonra demedi demeyin” dedi.

nusretrestoransalt baenusr-et
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24