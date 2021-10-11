Nusret Gökçe: Uzaya ilk restoranı ben açacağım

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaşarak, " "Uzaya ilk restoranı ben açacağım" yazdı.

'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, geçtiğimiz haftalarda Londra'nın merkezindeki yeni restoranını açmıştı. Nusret Gökçe, haberi, “Dünyanın kalbinde açıldı” mesajıyla duyurmuştu.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, Dubai, İngiltere ve Yunanistan'da çok sayıda restoranı bulunan Nusret, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. 38 yaşındaki işletmeci Nusret Gökçe, Instagram üzerinden çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak, “Uzaya ilk restoranı ben açacağım bak sonra demedi demeyin” dedi.