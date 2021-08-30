Nusret Gökçe, Şair-i Azam’ın evine yerleşti

Bir zamanlar Abdülhak Hamid Tarhan, Kerime Nadir, Turgay Şeren gibi ünlü isimlerin yaşadığı Nişantaşı’ndaki Maçka Palas’ın yeni sakini Nusret Gökçe oldu! Ünlü şef, ‘Şair-i Azam’ olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan’ın dairesine taşındı.

Nusret, Zorlu Center’daki rezidansından çıkarak sahibi olduğu Maçka Palas’a taşındı.

Mimar Giulio Mongeri tarafından 1922 yılında inşa edilen Nişantaşı’nın ikonik binası, 1994’te Doğuş Holding tarafından satın alınmış 2008’de de Park Hyatt Oteli’ne dönüştürülmüştü. Nusret Gökçe, binayı 2019 yılında 50 milyon Euro karşılığında Doğuş Grubu’ndan satın aldı ve otelin altına kendi restoranı Nusret’i açtı. Yılın büyük bir bölümünü dünyanın çeşitli noktalarında olan restoranlarını ziyaret ederek geçiren ünlü şef, artık İstanbul’da olduğu zamanlar Maçka Palas’ta kalacak.

Gökçe, otelin içinde herhangi bir süite yerleşmedi. Şimdilerde sık sık yeni evinden paylaşımlar yapan ünlü şefin taşındığı süit, çok özel bir mekan.

‘Şair süiti’ olarak anılan bu dairede bir zamanlar, ‘Şair-i Azam’ unvanıyla anılan, ‘Makber’ şiirinin büyük şairi Abdülhak Hamid Tarhan yaşıyordu. Ve hatta 13 Nisan 1937’de bu dairede vefat etmişti.