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Nusret, Elazığ ve Malatya için Türkiye'de bulunan mekânlarının bir günlük cirosunu bağışladı: 1 milyon 22 bin lira

28 Ocak 2020 15:48

Elazığ’daki 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve binden fazla insanın yaralandığı 6.8 şiddetindeki depremin ardından afet bölgesine yardım yağdı. Sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için kolları sıvadı. Acun Ilıcalı, 73 milyon lira bağış topladı.

Tuz serpme hareketiyle ünlenen etçi Nusret Gökçe de 6.8 büyüklüğünde depremle sallanan Elazığ ve Malatya için Türkiye'de bulunan mekânlarının bir günlük cirosunu bağışladı. Nusret, sosyal medya hesabında miktarın, "1 milyon 22 bin lira" olduğunu açıkladı.

TIKLAYIN - Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan Soylu'ya, "Sizden ricam depremzedeler için kullanılsın" dedi

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