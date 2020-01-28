Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan Soylu'ya, "Sizden ricam depremzedeler için kullanılsın" dedi

Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatan Acun Ilıcalı , bağışların 73 milyon liraya ulaştığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'yu bağış kampanyasını başlattığı programda canlı yayına bağlayan Ilıcalı, "Sizden bir ricam var. Kampanyadaki önemli miktarı, ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama, depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz" dedi.

Türkiye, cuma günü yaşanan 6.8’lik Elazığ depreminden sonra depremzedelere yardım için seferber oldu. Acun Ilıcalı da dün akşam (27 Ocak 2020) TV8'de canlı yayında bir yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda ünlü ismin yanı sıra birçok vatandaş kampanyaya katıldı. Ünlü televizyoncu Ilıcalı’nın, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında 73 milyon TL bağış toplandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu kampanyaya 20 bin lira bağışta bulundu. Canlı yayına bağlanan Soylu, “Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun. Sizlere selamları var” dedi.

Telefon bağlantısının sonunda Ilıcalı, bakan Soylu’dan bir ricada bulunarak şunları söyledi:

“Sizden de bir ricam var. Bu akşam ki kampanyadaki önemli miktarı, ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama, depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz."

Acun Ilıcalı bağış kampanyasında toplanan 73 milyon lirayı kişisel sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

Ilıcalı, 29 Ocak 2020'de kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan Soylu'ya söylediği ifadeleriyle ilgili yapılan değerlendirmelere tepki göstererek, "Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum" dedi.

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