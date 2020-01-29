Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum

Pazartesi günü, 41 kişinin öldüğü ve binden fazla kişinin yaralandığı 6.8'lik Elazığ depreminin ardından düzenlediği yardım kampanyası ile 73 milyon lira bağış toplayan Acun Ilıcalı, canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söylediklerine yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi.

Ilıcalı, canlı yayına bağladığı Soylu'ya, "Sizden bir ricam var. Kampanyadaki önemli miktarı, ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok ama, depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz" demişti. Acun Ilıcalı'nın bu sözleri sosyal medyada oldukça konuşuldu. Söz konusu yorumlardan duyduğu rahatsızlığı kişisel sosyal medya hesabından dile getiren Ilıcalı, şunları kaydetti:

"Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum."

TIKLAYIN - Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan Soylu'ya, "Sizden ricam depremzedeler için kullanılsın" dedi