Nusret'e pirzola tepkisi: Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen işletmeci Nusret Gökçe, bu kez de kocaman pirzolayı yerken çekilen görüntülerini paylaşınca tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Nusret'in paylaşımının altına, "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var" gibi mesajlar yazdı.

Salt bae (tuz serpme) hareketi ile dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranının mutfağında çektiği video ile magazin gündemine geldi. Vatandaşların Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu süreçte koca pirzolayı eline alıp yiyen Nusret Gökçe'nin, bu anları sosyal medya tepki çekti.

Nusret paylaşımına "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştü.

Birçok kullanıcı Nusret'in videosunun altına "Ülke gündeminden ne kadar da uzaksın", "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var", "Yaradan sormaz mı, sen yerken biz aç aç izliyoruz", "Mide bulandırıyorsun" şeklinde yorumlar yaptı.